فحص 360 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 يوم صحة في المنوفية

قال الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، إن مبادرة 100 يوم صحة تسير بشكل منتظم في جميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى الفرق الطبية تتجول في كل القرى للوصول إلى المواطنين.

الكشف على 360 ألف مواطن في 100 يوم صحة بالمنوفية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبادرة 100 يوم صحة نجحت في فحص 360 ألف مواطن على مستوى المحافظة منذ البدء فيها، مشيراً إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية يقدمان كل الدعم لنجاح المبادرة الرئاسية.

حملات توعية وطرق لأبواب المواطنين

وأوضح، أن مبادرة 100 يوم صحة تعمل على مدار الأسبوع حتى في أيام الإجازات والعطلات الرسمية بمحافظة المنوفية، ويتم عمل حملات توعية وطرق لأبواب المواطنين لتعريفهم بأهداف وأنشطة المبادرة، مؤكداً أن المبادرة مستمرة لحين الوصول إلى النسبة المستهدفة وفق خطة المبادرة على مستوى محافظة المنوفية.

عبدالغني يوجه الشكر للأطقم الطبية المشاركة في المبادرة

ووجه «عبدالغني»، الشكر للأطقم الطبية المشاركة في مبادرة 100 يوم صحة على مستوى محافظة المنوفية، مؤكداً أنهم يبذلون مجهودا كبيرا للوصول إلى جميع المواطنين والفئات المستهدفة في المدن والقرى.