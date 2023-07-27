سعر الدولار اليوم الخميس في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، حيث سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء، وتستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الخميس بنهاية التعاملات في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث في أسعار العملات أعلنته البنوك على مواقعها.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار بنهاية التعاملات اليومية «بيع»: 30.93 جنيه.

سعر الدولار بنهاية التعاملات اليومية «شراء»: 30.84 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار بنهاية التعاملات اليومية «بيع»: 30.85 جنيه.

سعر الدولار بنهاية التعاملات اليومية «شراء»: 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار بنهاية التعاملات اليومية «بيع»: 30.85 جنيه.

سعر الدولار بنهاية التعاملات اليومية «شراء»: 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار بنهاية التعاملات اليومية «بيع»: 30.95 جنيه.

سعر الدولار بنهاية التعاملات اليومية «شراء»: 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار بنهاية التعاملات اليومية «بيع»: 30.95 جنيه.

سعر الدولار بنهاية التعاملات اليومية «شراء»: 30.90 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB»

سعر الدولار بنهاية التعاملات اليومية «بيع»: 30.95 جنيه.

سعر الدولار بنهاية التعاملات اليومية «شراء»: 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار بنهاية التعاملات اليومية «بيع»: 30.95 جنيه.

سعر الدولار بنهاية التعاملات اليومية «شراء»: 30.85 جنيه.