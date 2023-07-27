السيسي يشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي والإنساني بسان بطرسبرج

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي والإنساني، الذي يعقد على هامش أعمال النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية المنعقدة بمدينة سان بطرسبرج.

وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمات لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب رئيس جمهورية جزر القمر، باعتباره الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

جدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي والإنساني يشمل أيضاً تنظيم 38 جلسة موضوعية، جرى توزيعها على أربعة محاور هي الاقتصاد العالمي الجديد، والتكامل الأمني وتعزيز السيادة، والتعاون في مجال العلوم وتكنولوجيا المعلومات، والتعاون الإنساني والاجتماعي.