فحص 1457 حالة مجانا ضمن حياة كريمة في كفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية قزمان التابعة لمركز قلين، على مدار يومين متتاليين، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال كبير من الأهالي على القافلة الطبية

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية قزمان والقرى المجاورة بمركز قلين، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

الكشف الطبي على 1457 حالة

وأوضحت «محمود»، أنّ القافلة وقعت الكشف الطبي على 1457 مترددًا، وخضع 90 مواطنًا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ166 حالة، وأشعة لـ49 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصةً فيروس كورونا المستجد، وانتفع بها 853 مواطنًا.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشارت «محمود» إلى أنه جرى تقديم خدمات التقارير الطبية لعدد 12 مريضا، والتحويل على أقرب مستشفى لـ8 مرضى لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمةً الشكر لكلٍ من الإدارة الصحية بمركز ومدينة قلين، وإدارة مستشفى كفر الشيخ العام، والوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.