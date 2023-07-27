فحص 2082 حالة في قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ وصرف العلاج مجانا

أطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية توعوية إرشادية شاملة إلى قرية إسحاقة والقري المجاورة بمركز كفر الشيخ، وجرى فحص 2082 حالة من أبناء قرية إسحاقة والقرى المجاورة بمركز كفر الشيخ، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وصرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى

يأتي ذلك، فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمراراً لسلسلة القوافل التي تُطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة ومساهمةً من الجامعة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030.

الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والصيدلة والطب البيطري والزراعة، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت «الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي».

كما عقدت الجامعة ندوات تثقيفية توعوية، وحاضر فيها الدكتور السيد فرج، بكلية الآداب، والدكتور فيصل متولي، بكلية الآداب، والدكتور الدسوقي ناصف، بكلية الطب البيطري، والدكتورة هناء عون، بكلية التربية النوعية.

إطلاق القوافل التنموية بالقري الأكثر احتياجاً

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية بالقري الأكثر احتياجاً، لافتاً أنّ القافلة تضم نُخبة من أعضاء هيئة التدريس يُمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والطب البيطري والتربية النوعية والآداب والزراعة.

ووجّه «دسوقي»، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجاً بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ، بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية الموطنين من خلال عقد الندوات والمحاضرات التى تخدم هذه القري وتعمل على تنمية مهاراتهم.