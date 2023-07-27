مدبولي: الموجة الحارة مستمرة في أغسطس بدرجات غير مسبوقة.. ونحاول تلافي آثارها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن أزمة انقطاع التيار الكهرباء حدثت على مدار 11 يوماً، ولا تزال مستمرة، وجرى استخدام كل ما لدينا من المازوت وزيادة الاستهلاك من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء بأقصى طاقة.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي من العلمين الجديدة، عرضته قناة إكسترا نيوز، عندما بدأنا سحب كميات أكبر من الغاز بدأت الضغوط تقل في شبكة الكهرباء، وهذا ما حدث من قبل، ومن ثم هناك اضطرار لقطع أو تخفيف الأحمال حتى منتصف الأسبوع الحالي.

ولفت أن ذلك باعتبار أننا نأمل في أن الموجة الحارة الشديدة ستنكسر خلال 3 أو 4 أيام، وكنا نعتقد أنها ستنتهي يوم الأحد الماضي، لكن للأسف الوضع لم يحدث بهذا الشكل والموجة الحارة استمرت، ومع استمرار الموجة الحارة جرى التحرك خلال الأيام السابقة مع الأرصاد الجوية لمعرفة درجات الحرارة وأن تمنحنا رؤية لكل شهر أغسطس أيضا لمعرفة كيف ستسير الأوضاع.

وتابع: «للأسف جرى إخطارنا بأن شهر أغسطس أيضا ستكون درجات حرارة المتوقعة مرتفعة وغير مسبوقة، وبناء ذلك تحركت مع الوزراء والجهات كلها للتعامل مع هذه الأزمة، والموضوع ليس مرتبطاً فقط بتوفير كميات الوقود لتشغيل المحطات».