القنوات الناقلة للبطولة العربية 2023.. الزمالك ضمن قائمة المشاركين

تبدأ البطولة العربية أولى مبارياتها اليوم 27 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبل، إذ يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي استعداداته لمواجهة الشباب، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات في البطولة العربية لأندية الأبطال 2023 في نسختها الثلاثين، ولذا يسعى عشاق كرة القدم إلى معرفة القنوات الناقلة للبطولة العربية 2023، وهو ما نوضحه لكم عبر السطور التالية.

القنوات الناقلة للبطولة العربية 2023

وعن القنوات الناقلة للبطولة العربية 2023 فقد حصلت الشبكة السعودية «SSC» على حق إذاعة مباريات البطولة بشكل حصري، إذ سيكون لها الحق في إذاعة كأس الملك سلمان لأندية الأبطال 2023، ومن بينها مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري.

ويأتي نادي الزمالك ضمن الأندية التي تتواجد في البطولة العربية هذا العام، ويستهل أولى مبارياته في مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي المقرر يوم 28 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، ثم يعقبها مواجهة الشباب السعودي يوم 31 يوليو، ويأتي بعدهما مواجهة الزمالك مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

قائمة الزمالك في البطولة العربية

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كلا من:

- في حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، محمد نديم.

- خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، محمد طارق، أحمد فتوح، حاتم سكر، أحمد زكي.

- خط الوسط: محمد أشرف، نبيل عماد دونجا، حمدي علاء، محمد حسام، عمرو السيسي، أحمد سيد، يوسف إبراهيم، سيد عبد الله، أحمد عبد الرحيم، إبراهيما نداي، محمود عبد الرازق شيكابالا.

- خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، ناصر منسي، علي ياسر.