موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في البطولة العربية والقنوات الناقلة

تفتتح البطولة العربية التي ستقام في السعودية من الفترة 27 يوليو حتى 12 أغسطس المقبل، بمباراة نارية بين نادي الزمالك والاتحاد المنستيرى، ولذا يسعى عشاق الساحرة المستديرة، إلى معرفة موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، وهو ما نوضحه لكم عبر السطور التالية.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري

يلتقى فريق الزمالك مع فريق الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 28 من شهر يوليو الجاري، في أولى مباريات فريق القلعة البيضاء في البطولة العربية.

تقام البطولة العربية في السعودية بالفترة من 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، إذ يستهل البطولة الزمالك في مواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى المقرر لها يوم 28 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، ثم يعقبها مواجهة الشباب السعودى يوم 31 يوليو، ويأتي بعدهما مواجهة الزمالك مع النصر السعودى يوم 3 أغسطس على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة

نجحت الشبكة السعودية «SSC» في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، حيث سيكون لها الحق في إذاعة كأس الملك سلمان لأندية الأبطال 2023 حصريًا، وبالتأكيد ستجد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري على شاشتها مكانًا لها.

قائمة الزمالك فى البطولة العربية

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحى، محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثى، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، محمد طارق، أحمد فتوح، حاتم سكر، أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف، نبيل عماد دونجا، حمدي علاء، محمد حسام، عمرو السيسي، أحمد سيد، يوسف إبراهيم، سيد عبد الله، أحمد عبد الرحيم، إبراهيما نداى، محمود عبد الرازق.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى، ناصر منسى، علي ياسر.