رئيس الوزراء يعلن ترشيد الإنارة في الشوارع والمباني الحكومية

دعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جميع الجهات لترشيد الكهرباء، قائلا: «لا سبيل أمامنا غير التحرك كلنا في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، كل ما نخفف كلنا مع بعض الضغط كل ما تقل فترات انقطاع الكهرباء».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي من العلمين الجديدة، عرضته قناة إكسترا نيوز، أن الدولة قررت استيراد شحنات إضافية من المازوت للأيام المقبلة، موضحا أن حجم ما سيجري استيراده من اليوم وحتى نهاية أغسطس المقبل بقيمة ما بين 250 إلى 300 مليون دولار، كشحنات إضافية لإحداث توازن في الشبكة.

وأكد أن هذه الأرقام لم تكن متاحة في الموازنة أو مقررة، ومن ثم نتحدث عن عبء إضافي، ونستطيع اليوم كدولة في ظل الظروف التعامل مع هذا الموضوع من خلال التعاون والتنسيق مع البنك المركزي، وسيحدث نوع من الترشيد للمصروفات مع بعض القطاعات الأخرى للتعامل مع شهر أغسطس.

ولفت أنه وجه كل الجهات بمزيد من الترشيد للإنارة العامة لكل الأماكن العامة سواء الشوارع أو المباني الحكومية أو الخدمية، وهناك خطة جرى التوافق عليها لمزيد من الترشيد في استهلاكات الكهرباء وفي الإنارة العامة.