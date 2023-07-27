الأولى على الثانوية الأزهرية بالإسكندرية: كنت بشجع نفسي بشيكولاتة أو فسحة

قالت الطالبة أسماء صابر، الأولى على الثانوية الأزهرية لقسم الأدبي بمحافظة الإسكندرية، إن تفوقها يرجع لعدة عوامل أولها فضل الله ثم دعم أسرتها لها المستمرة، بالإضافة إلى مجهودها وحرصها على الوصول إلى تلك المكانة من خلال مذاكرتها المستمرة بل وحضور المدرسة خلال الفصل الدراسي الأول التي وجدت نفسها الوحيدة في بعض التوقيتات المتواجدة داخل الفصول الدراسية للصف الثالث الثانوي.

وقالت الأولى على الثانوية الأزهرية بالإسكندرية للقسم الأدبي لـ«الوطن» إنها كانت تحلم بأن تكون من الأوائل على الجمهورية، إلا أنها واجهت صعوبات في بداية الأمر حيث مرضت جدتها وتواجدت بشكل دائم معها فلم تكن المذاكرة بشكل مستمر خلال الشهور الأولى.

حضور في المدرسة

وأوضحت أنها في بداية الأمر كانت تحضر في مدرستها الثانوية الأزهرية بالإسكندرية، وهو أمر غير معتاد في تلك المرحلة حتى أن في بعض الأوقات كانت تجد نفسها لوحدها إلا أن المعلمين كانوا يشرحون لها دون أي مشكلة، مؤكدة أن معلمي المدرسة لهم دور في تفوقها.

وأشارت إلى أنها زادت من اجتهادها من شهر إبريل حتى يونيو الماضي، وفي بعض الأوقات عانت من إحباط إلا أن والدتها ووالدها كانا يدفعانها للنجاح.

طريقة المذاكرة وأحلامها

وعن طريقة المذاكرة تابعت: «اليوم كله مذاكرة وكنت واضعة جداول لتحقيق هدف معين في المذاكرة وكانت تشجع نفسها بجائزة نهاية كل شهر ما بين شيكولاتة أو خروجة».

واختتمت أنها لم تضع خطة للكلية في الوقت الراهن إلا أنها تضع كلية اقتصاد وعلوم سياسية واحدة من ضمن الاختيارات التي تفكر فيها