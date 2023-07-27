أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة بني سويف.. علمي وأدبي وكفيف

أعلن الدكتور أحمد الطيب البديوي وكيل وزارة شئون الأزهر ببني سويف، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة بني سويف، منذ قليل، بشعبتيها العلمي والأدبي، مقدما التهنئة لهم.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة بني سويف علمي

وتضمن كشف أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة بني سويف القسم العلمي كلأ من:

1 ــ الأول أيه حسين طه، فتيات الشقر، بنسبة 99.54%.

2 ــ الثاني، رحمة ربيع عيد، معهد فتيات سمسطا، بمجموع 99.8%

3 ــ الثالث ــ محمد أحمد محمد، معهد بنين الواسطى، بنسبة 98.15%

4 ــ الرابع ــ أحمد بدر محمود، معهد بنين الواسطى، بنسبة 97.85%

5 ــ الرابع مكرر ــ أحمد حسن محمد، معهد بني سويف النموذجي، بنسبة 97.85%.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة بني سويف القسم الأدبي

وتضمن كشف أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة بني سويف أدبي كلأ من:

1 ــ الأول ــ محمد السيد مصطفى، معهد بني سويف النموذجي، بنسبة 96.16%.

2 ــ الثاني ــ تقى عادل إبراهيم، معهد فتيات العدوي النموذجي، بنسبة 94.76%.

3 ــ الثالث ــ جهاد سامي محمود، معهد فتيات محمد مندور، بنسبة 91.75%

4 - المركز الثالث مكرر، شاهندا أبو الخير سعد، معهد فتيات عبد المطلب سالم، بنسبة 91.75%.

5 المركز الخامس، عبد الرحمن عصام زكي، معهد بنين الفشن، بنسبة 91.27%.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة بني سويف القسم الأدبي كفيف

وتضمن كشف أوائل الثانوية الأزهرية 2023 محافظة بني سويف القسم الأدبي كفيف كلأ من:

1 المركز الأول، منة الله محمد أحمد، معهد فتيات الشقر، بنسبة نجاح 90%.

2 المركز الثاني، محمود سامي رمضان، معهد صفط الشرقية، بنسبة 67.78 %.