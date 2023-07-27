أسماء ودرجات أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية في كفر الشيخ

أعلنت منطقة كفر الشيخ الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 على مستوى معاهد المنطقة الأزهرية، وعددهم 15 طالبا وطالبة من طلاب القسمين «العلمي، والأدبي» والقسم «الأدبي - كفيف»، عقب اعتماد النتيجة رسمياً بنسبة نجاح بلغت 52.38%، للشعبة العلمية 59.34%، وللشعبة الأدبية 46.36%.

وفيما يلي ننشر أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 على مستوى معاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية:

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي

1- أسماء عبد الله عبد الله محمد السماحي، بمعهد فتيات أبو زيادة الثانوي الأزهري، وحصلت على المركز الأول بمجموع 649 أي بنسبة 99.85%.

2- حبيبة السيد مصطفى حسين خليفة، بمعهد فتيات كفر الشيخ الثانوي الأزهري، وحصلت على المركز الأول مكرر بمجموع 649 أي بنسبة 99.85%.

3- أسامة محمد رمضان محمد عراقي، بمعهد كفر الشيخ الثانوي الأزهري للبنين، وحصلت على المركز الثالث بمجموع 648 أي بنسبة 99.69%.

4- هند أحمد شحاته السيد محمد عبد الغني، بمعهد فتيات كفر الشيخ النموذجي، وحصلت على المركز الثالث مكرر بمجموع 648 أي بنسبة 99.69%.

5- محمد علي محمد علي حسن، بمعهد صندلا الثانوي بنين، وحصل على المركز الخامس بمجموع 647 أي بنسبة 99.54%.

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية أوائل القسم الأدبي «مبصر»

1- سامية بليغ حمدي السيد عرفة خميس، بمعهد فتيات سنهور المدينة، وحصلت على المركز الأول بمجموع 603 أي بنسبة 95.71%.

2- إسراء سامح عبد الحميد السعيد إبراهيم، بمعهد فتيات محمد رجب «نزيه الفقي»، وحصلت على المركز الثاني بمجموع 597 أي بنسبة 94.67%.

3- فاطمة بركات محمد عبد السلام سالم، بمعهد فتيات الشهيد محمد رمضان العزبي، وحصلت على المركز الثالث بمجموع 587 أي بنسبة 93.17%.

4- حور شعبان الطاهر بسيوني الفار، بمعهد فتيات دسوق، وحصلت على المركز الرابع بمجموع 580 أي بنسبة 92.06%.

5- أسماء حسن شعيب حسن شعيب، بمعهد فتيات عمرو محمد عبد الرازق، وحصلت على المركز الخامس بمجموع 578 أي بنسبة 91.75%.

6- رفيدة معروف صديق معروف أبو العلا، بمعهد فتيات منشأة عباس «محمد مبارك»، وحصلت على المركز الخامس مكرر بمجموع 578 أي بنسبة 91.75%.

7- سارة محمد عبد الشافي محمد محمد، بمعهد فتيات سيدي سالم، وحصلت على المركز الخامس مكرر بمجموع 578 أي بنسبة 91.75%.

أوائل القسم الأدبي «كفيف»

1- بلال محمد السيد أحمد جمعة، بمعهد أبو مندور الثانوي الأزهري بنين، وحصل على المركز الأول بمجموع 581 أي بنسبة 92.22%.

2- حمادة محمود محمود محمد محمد، بمعهد سنهور المدينة، وحصل على المركز الثاني بمجموع 530 أي بنسبة 84.13%.

3- أحمد بسيوني محمد راشد علي، بمعهد قلين الأزهري بنين، وحصل على المركز الثالث بمجموع 504 أي بنسبة 80.00%.

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية أوائل الثانوية الأزهرية 2023

ومن جانبه، هنأ الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ أوائل الثانوية الأزهرية 2023 من طلاب معاهد المنطقة الحاصلين علي المراكز الأولى في ترتيب أوائل الجمهورية وترتيب المنطقة بنتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح والرقي في المراحل المقبلة حتى يستطيعوا إدخال البهجة والسرور على ذويهم دائماً.