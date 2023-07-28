«زراعة الإسكندرية»: تكثيف الزراعات لزيادة الإنتاجية فى نفس المساحة

قال الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية لـ«الوطن» إنه تماشيا مع اهتمام الدولة بالتوسع الرأسي في الإنتاج الزراعي عن طريق التطبيق الأمثل لبرنامج التكثيف المحصولي عن طريق زراعة محصولين في نفس التوقيت وعلى نفس وحدة المساحة لزيادة الدخل من وحدة المساحة دون الإضرار بالمحصول الأساسى والحصول على أفضل نتائج تم تنفيذ يوم حقل بزمام إدارة العامرية عن تحميل السمسم على القطن.

زراعة السمسم مع القطن

وأوضحت المهندسة تريزة سعد عطا الله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي أنة في إطار التعاون بين مديرية الزراعة والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية وقسم بحوث التكثيف المحصولي بتدريب المزارعين على تحميل السمسم على القطن و أهمية التكثيف الزراعى وكيفية تحميل السمسم على القطن وأهمية المحاصيل الزيتية وضرورة التوسع في زراعتها كما تم تعريفهم بأهمية رش السماد الورقى والعناصر الصغرى وذلك للمساعدة فى تكوين الوسواس ومقاومة الإجهادات.

حضور المتخصصين

وأشارت مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي أنة نظراً لأهمية يوم الحقل فى توعية المزارعين تم حضور المتخصصين من مديرية الزراعة ومن عدة جهات لتوجية وإرشاد المزارعين بشكل علمى ومدروس وهم الدكتور أنور عوض باحث بمعهد بحوث التكثيف الزراعى بمحطة بحوث النوبارية والدكتور عبد العظيم قطوش باحث بمعهد بحوث المحاصيل الزيتيةوالمهندسة نورا صلاح سعد رئيس قسم المحاصيل الزيتية بمديرية الزراعة والمهندس أيمن فتحي رئيس قسم الإرشاد الزراعي بإدارة العامرية الزراعية.