«زراعة الإسكندرية»: لا تهاون مع التعديات على الأراضي الزراعية

أكد الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أن مديرية الزراعة من أهم مهامها الحفاظ على الأراضي الزراعية ومساحاتها على مستوى الإسكندرية ولن تتهاون في أي عمليات تعد على الأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لإزالة حالات التعدي على الأراضى الزراعية والتصدي لأي حالة تعد على الأراضي الزراعية في المهد.

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إزالة حالة تعد في المهد

وأوضح الدكتور نبيل الششتاوي وكيل زراعة الإسكندرية، لـ«الوطن» أنه تنفيذا لقرارات الحفاظ على الأراضي الزراعية تم إزالة حالة تعد في المهد عبارة عن تشوينات وأسوار من الطوب الأبيض والأسمنت على مساحة حوالى 150 مترا مربعا تقريباً بزمام جمعية الزهراء الزراعية وتمت الإزالة عن طريق عزة سعد رئيس حى وسط الإسكندرية تنفيذاً لقرار محافظ الإسكندرية رقم 88 لسنة 2022.

الحفاظ على الرقعة الزراعية

وأضاف وكيل زراعة الإسكندرية أنه تم التنبيه بضرورة تكثيف المرور وسرعة عودة الأرض لحالتها الزراعية وإزالة الأنقاض مع تكثيف متابعة الأراضي الزراعية في كل أنحاء الإسكندرية لإجهاض أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في نطاق المحافظة لأن السعي دائما لزيادة الرقعة الزراعية لا الاعتداء عليها.