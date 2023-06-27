«زراعة الإسكندرية»: توفير لحوم وأضاحي بأسعار مخفضة وبالتقسيط

طرحت مديرية الزراعة بالإسكندرية، كميات كبيرة من اللحوم البلدية بكافة أنواعها «شمبري وضاني ولحم مفروم كبدة وسجق»، كما وفرت عجول بقري وجاموسي وخراف برقي للأضحية، ويتم البيع بالتقسيط للجمهور من خلال عدد 72 منفذا على مستوى الإسكندرية، بفروع الجمعية التعاونية لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية، كما وفرت فاكهة ومعجنات أيضا.

البيع من خلال 72 فرعا

وقال الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن مديرية الزراعة تساهم في توفير السلع الغذائية للمواطنين، وأهمها اللحوم والأضحية من أجود الأنواع وبأقل الأسعار، وذلك من خلال 72 فرعا للجمعية التعاونية لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية، وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد الزراعي قسم المجالس الزراعية والإدارة العامة للتعاون الزراعي، كما توفر أنواع من الفاكهة والمخبوزات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

عجول وخراف بالتقسيط

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أن عدد المنافذ على مستوى الإسكندرية 72 منفذا موزعة تشمل منفذ بحي المنتزه، 14 منفذا بحي شرق، منفذ بحي وسط، 10 منافذ بحي غرب، 6 منافذ بحي العجمي، بالإضافة إلى 40 منفذا بأحياء الإسكندرية.

وعن أسعار المنتجات، أكد «الششتاوي» أنها أقل من أسعار السوق، حيث بلغت الشمبري البلدي الملبس 240 جنيها للكيلو، واللحم البلدي 240 جنيها، وشمبري بلدي ممتاز 280 جنيها، والضأن 320 جنيها، واللحم المفروم والسجق والكبدة 220 جنيها.

أما أسعار الأضاحي فهي عجل بقري 145 جنيها للكيلو قائم للنقدي، و151 جنيها سعر التقسيط، والعجل الجاموسي 132 جنيها للكيلو قائم نقدا، و138 جنيها للتقسيط، والخروف البرقي 181 جنيها للكيلو قائم نقدا، و187 جنيها للتقسيط.

أسعار الفواكه والمخبوزات

وأشار وكيل زراعة الإسكندرية، أنه تم أيضا توفير فواكه ومخبوزات بنفس المنافذ وأسعارها كالتالي: برقوق 25 جنيها، موز 15 جنيها، تفاح 20 جنيها، مشمش 25 جنيها، مانجو 30 جنيها، عنب أحمر 25 جنيها، عنب أسود 30 جنيها، عصير فراولة 10 جنيهات، عصير مانجو 30 جنيها، فطيرة 5 جنيهات - بيتزا صغيرة 5 جنيهات.