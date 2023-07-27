التنسيقية تشارك في مسابقة نصف نهائي منصة الأنشطة الطلابية لـ«شباب القادة»

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب في فعاليات المسابقة النصف نهائية لمنصة الأنشطة الطلابية التي تنظمها مؤسسة شباب القادة للعام الرابع على التوالي، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بأحد فنادق القاهرة، وبحضور عدد كبير من ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ووسائل الإعلام المختلفة، وكوادر شبابية من مختلف الجامعات.

مشاركة أكثر من 600 نشاط طلابي من 60 جامعة

وافتتح النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، فعاليات انطلاق أكبر مسابقة للأنشطة الطلابية في مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مبديا ترحيبه بالضيوف وبالمشاركين في البرنامج.

وأكد أن الفعالية هذا العام تأتي بعد النجاح الباهر الذي حققته مسابقة الأنشطة الطلابية خلال السنوات الثلاث الماضية، وبمشاركة أكثر من 600 نشاط طلابي من 60 جامعة على مستوى الجمهورية من 21 محافظة مختلفة، وأكثر من 3246 ساعة تدريب للأنشطة المختلفة، وجوائز مادية بقيمة إجمالية تصل إلى مليون و200 ألف جنيه.

«YLF» حلقة وصل بين برامج الحكومة وأفكار ومشاريع الأنشطة الطلابية داخل الجامعات

وأشار إلى أن فعاليات مسابقة الأنشطة الطلابية واحدة من أهم وأكبر المسابقات الشبابية الهادفة في مصر، موضحًا أن مؤسسة شباب القادة YLF تعمل كحلقة وصل بين برامج الحكومة الداعمة للشباب وأفكار ومشاريع الأنشطة الطلابية داخل الجامعات وتسليط الضوء على جهود الدولة ونجاحات الأنشطة الطلابية، وذلك لضمان استمرارية هذه الأنشطة ومشروعاتهم لما يقدمونه للطلاب والمجتمع المصري.

وضم الوفد المشارك كل من النائبة سها السعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة أميرة العادلي والنائبة أميرة صابر والنائبة غادة علي أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمود القط والنائب علاء مصطفى والنائبة راجية الفقي أعضاء مجلس الشيوخ والدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأبدى أعضاء التنسيقية سعادتهم بالمشاركة كأعضاء لجنة التحكيم، وبجميع المشاريع التي تقدم بها الشباب من مختلف الجامعات والتي تدل عن امتلاكهم فكر ووعي كبير وأنهم يسعون إلى إحداث تطوير حقيقى داخل المجتمع مؤكدين أن الأنشطة الطلابية تعتبر من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات، لأنها تساعد الشباب فى تطوير مهاراتهم وقدراتهم العملية، والتأهيل لسوق العمل وخدمة المواطنين في مختلف المجالات.

وتنافس خلال المسابقة نصف النهائية، أفضل 600 نشاط طلابي في مصر، للوصول إلى المرحلة النهائية، وذلك في 6 مجالات مختلفة: التكنولوجيا والابتكار - التصنيع والإنتاج - التنمية البشرية والتضامن الاجتماعي - الطب والصحة العامة - نماذج المحاكاة - البيئة والتكنولوجيا الخضراء.

مؤسسة شباب القادة

جدير بالذكر أن مؤسسة شباب القادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح تعمل على البحـث عن قادة من الشبـاب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة علـى القيـادة المجتمعية والسياسية والإدارية، وذلك من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيـادة في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية بتنمية قدراتهم العلمية والنظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليًا .