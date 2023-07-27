باحث شؤون دولية للقاهرة الإخبارية: الأسواق الأفريقية خيار استراتيجي لروسيا

قال الدكتور أسامة السعيد، الباحث في الشؤون الدولية، إنّ الأسواق الأفريقية خيار استراتيجي لروسيا، حيث إن السوق الأفريقية واعدة بالنسبة للصادرات الروسية، مشيراً إلى وجود رؤية روسية تجاه أفريقيا، حيث أن لموسكو استراتيجية واضحة في التوجه نحو أفريقيا منذ 20 عاماً، وتخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز وترسيخ هذا الوجود والنفوذ في أفريقيا سياسياً واقتصادياً وأمنياً.

الدول الأفريقية تمتنع عن التصويت ضد روسيا

وأضاف «السعيد»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي تامر حنفي، مساء اليوم الخميس، أنه في هذه المرحلة يزداد احتياج روسيا لأفريقيا، في ظل محاولات المعسكر الغربي لعزلها عن الساحة الدولية على خلفية الأزمة الأوكرانية الراهنة، حيث صوت عدد لا بأس به من الدول الأفريقية إلى جوار روسيا، فيما امتنعت كتلة كبيرة من الدول الأفريقية عن التصويت ضد موسكو.

وتابع أن كثيراً من الدول الأفريقية استضافت المسؤولين الروس، وساعدت روسيا في الالتفاف على إجراءات العزل، التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية القيام بها خلال العام الماضي، وبالتالي، فإن أهمية العلاقات الروسية الأفريقية تزداد في هذا التوقيت، في ظل رفض دول أفريقية كثيرة الانصياع للعقوبات الغربية بحق روسيا، وبالتالي يمكن أن تكون هذه الأسواق داعمة للاقتصاد الروسي.