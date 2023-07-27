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السيسي يشارك في اجتماع مبادرة تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية بسان بطرسبرج

كتب:

محمد أبو عمرة
04:17 م | الخميس 27 يوليو 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمدينة سان بطرسبرج، في اجتماع مع قادة الدول الأفريقية لمبادرة الوساطة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية؛ بحضور عثمان غزالي رئيس جزر القُمُر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، والرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، والرئيس الكونغولي دينيس ساسو نيجيسو، والرئيس السنغالي ماكي سال، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القادة الأفارقة تابعوا خلال الاجتماع تطورات الموقف التنفيذي للمبادرة، خاصةً عقب زيارة الوفد الأفريقي لكل من روسيا وأوكرانيا في شهر يونيو الماضي، لمحاولة الإسهام بشكل جاد في مساعي الحل الجارية للأزمة بين البلدين، مع تأكيد مواصلة دعم القارة لكل الجهود الرامية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية اتصالاً بالتداعيات الاقتصادية بالغة الأثر على اقتصادات الدول الأفريقية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

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