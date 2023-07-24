مصرع 11 بسبب انهيار سقف صالة ألعاب بمدرسة شمال شرق الصين

لقي 11 شخصا مصرعهم، جراء انهيار سقف صالة للألعاب الرياضية في مدرسة ثانوية بمدينة تشيتشيهار بمقاطعة هيلونججيانج بشمال شرق الصين، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام صينية.

وفي وقت سابق، قال تليفزيون الصين المركزي، إن 19 شخصًا كانوا في صالة الألعاب الرياضية أثناء الحادث، مشيرا إلى فرار 4، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشارت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، إلى إنقاذ جميع المحاصرين الـ15.

وكانت قناة «سي جي تي إن» الصينية، قالت في وقت سابق، إن السلطات تمكنت من إنقاذ ما لا يقل عن 10 أشخاص.

وأشارت إدارة الإطفاء والإنقاذ بمقاطعة، هيلونججيانج، إلى أن إجراء عمليات البحث والإنقاذ على قدم وساق في صالة الألعاب الرياضية التي تغطي نحو 1200 متر مربع في المدرسة المتوسطة رقم 34 في ناحية لونجشا.

مصرع 5 نتيجة سقوط أمطار غزيرة

وأمس الأول السبت، لقي 5 أشخاص مصرعم، وفقد 3 آخرون، بعد سقوط أمطار غزيرة في منطقة جبلية في هانجتشو، عاصمة مقاطعة تشجيانج شرقي الصين.

وأدت الأمطار الغزيرة، إلى حدوث 32 فيضانا و144 كارثة جيولوجية في الناحية، فيما تضرر 26 منزلا أو انهار، وانقطعت الكهرباء عن ألف و619 أسرة، وأغلق 21 طريقا.