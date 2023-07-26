الصين تفعّل أعلى مستوى من الإنذار لمواجهة الإعصار دوكسوري

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، إنذارا باللون الأحمر اليوم الأربعاء، لمواجهة الإعصار دوكسورى، والذي يعد أعلى مستوى من الإنذار للتحذير من الأعاصير، والمؤلف من أربعة مستويات، إذ يُتوقع أن يثير الإعصار دوكسورى، وهو الخامس لهذا العام، عواصف وأمطارا غزيرة في الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد.

تحذيرات الصين من إعصار دوكسورى

وحسب وكالة شينخوا الصينية، ذكر المركز، في بيان، أن الإعصار الذي جرى رصده فوق المحيط على بعد حوالي 350 كيلومترا جنوب تايوان في الساعة الثامنة صباح الأربعاء، من المتوقع أن يتحرك نحو الشمال الغربي بسرعة تتراوح ما بين 10 كيلومترات إلى 15 كيلومترا في الساعة.

وأضاف المركز أن الإعصار سيدخل الجزء الشمالي الشرقي لبحر الصين الجنوبي خلال الفترة ما بين مساء الأربعاء وصباح غد الخميس، ثم سيتوجه إلى المناطق الساحلية بمقاطعتي فوجيان وقوانغدونغ.

رياح قوية بالمناطق الساحلية

وأوضح أنه من المرجح أن يهبط الإعصار العاتي في المناطق الساحلية بمدينة جينجيانغ في مقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين والمناطق الحدودية لمقاطعتي فوجيان وقوانغدونغ، لافتًا إلى أن بعض المناطق الساحلية حول قناة باشي وبحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان فضلا عن المناطق الساحلية في تايوان وفوجيان، ستشهد هبوب رياح قوية من الساعة الثانية بعد ظهر الأربعاء إلى الساعة الثانية بعد ظهر الخميس. وستصل السرعة القصوى للرياح في بعض المناطق المذكورة إلى ما بين 20.8 إلى 36.9 متر في الثانية.

وذكر المركز أنه خلال هذه الفترة، ستشهد أجزاء من مقاطعة تشجيانغ بشرقي البلاد أمطارا غزيرة يتراوح منسوبها بين 100 ملم و 150 ملم، فيما ستشهد أجزاء من تايوان أمطارا غزيرة يبلغ منسوبها ما بين 250 ملم إلى 400 ملم، ناصحا بتعليق التجمعات في الأماكن المغلقة والمفتوحة، وكذلك الأعمال الخارجية الخطرة، وأوصى بنقل الناس الذين يعيشون في منازل معرضة للخطر، في الوقت المناسب