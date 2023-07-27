وظيفة شاغرة في بنك مصر براتب 9 آلاف جنيه شهريا.. اعرف الشروط

أعلن بنك مصر عن وظيفة جديدة لحاملي البكالوريوس، للعمل ضمن فريق البنك براتب يصل إلى 9 آلاف جنيه شهريًا، بالإضافة الحوافز والمكافآت السنوية، جاء ذلك عبر الحساب الرسمي على موقع الوظائف «لينكد إن»، وتقدم لكم «الوطن» عبر السطور التالية، متطلبات الوظيفة وشروطها ومواصفاتها، بالإضفاة إلى المرتبات والحوافز التي تقدمها لشاغليها.

مواصفات الوظيفة

يطلب بنك مصر شغل وظيفة مسؤول عن الإشراف اليومي لمجموعة من شركاء مركز الاتصال، والذي يتمثل عمله الأساسي في مراقبة العمل والحضور، وفقًا لسياسة المنظمة والمتطلبات القانونية المعمول بها، ومن أبرز المهام التي يقوم بها من يشغل الويظفة:

- تحديد القضايا المتعلقة بأداء العمل، ووضع خطة عمل للتحسين.

- تقديم تقارير عن الأداء، بناءً على أساس منتظم لضمان تحقيق مقاييس الأداء، بشكل أسبوعي على الأقل.

- تنفيذ الإجراءات التصحيحية، مثل إنهاء التوظيف.

- عقد الاجتماعات مع الفريق لضمان التواصل المناسب فيما بينهم، بالإضافة إلى جدولة وتنظيم أنشطة الفريق.

- التأكد من أن الخدمة المقدمة للعملاء تتوافق مع مؤشر الأداء الرئيسي التعاقدي «KPIs» والتوقعات المالية.

5 شروط للتقديم لوظيفة بنك مصر

يجب أن تتطلب مجموعة من الشروط لشغل الوظيفة التي أعلن عنها بنك مصر، من أهمها:

1- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مركز الاتصال.

2- درجة البكالوريوس (أي).

3- إجادة اللغة الإنجليزية.

4- الحد الأقصى للعمر 35.

5- سكان القاهرة.

مرتبات الوظيفة وطريقة التقديم

يبلغ راتب من يشغل تلك الوظيفة 9000 جنيه، بجانب المكافآت سنوية تصل إلى 18000، ويمكن الاطلاع عن طريقة التقديم ومزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط: هنـــــــــا.