وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية (فيديو)

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية، والذي يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة.

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب محمد هيثم محمد حلمي، قائد المنطقة الغربية العسكرية، أشار خلالها إلى أن رجال المنطقة الغربية العسكرية يجددون العهد لتقديم الغالي والنفيس من أجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره، مؤكدا على استمرار رجال المنطقة في تنفيذهم مهامهم المكلفين بها في حماية الحدود الغربية على الوجه الأمثل وفق عقيدة إيمانية راسخة تعلى مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.

وألقى الفريق أول محمد زكى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال المنطقة الغربية العسكرية، مشيرا إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي اهتماما كبيرا بالمنطقة الغربية العسكرية لتكون قادرة على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها في حماية الحدود الغربية.

مطالبا رجالها بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية والاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات ليكونوا في أعلى درجات الاستعداد القتالي لصون مقدسات الوطن، مثمنا جهودهم وتضحياتهم من أجل رفعة الوطن.

كما أدار القائد العام للقوات المسلحة حوارا مع مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية تناول خلاله تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية واستمع إلى آرائهم واستفساراتهم في مختلف الموضوعات، مشيدا بما لمسه من فهم واع وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.