حسام صالح ومحمود مسلم وبكري وموسى يشاركون في عزاء والد الإعلامي محمد الباز

تلقى الإعلامي الدكتور محمود الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة «الدستور»، العزاء في والده، مساء اليوم، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، وشاطره العزاء نخبة من الإعلاميين والصحفيين وأساتذة الإعلام والمسؤولين والشخصيات العامة.

وكان في مقدمة المعزين المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والإعلامي النائب مصطفى بكري، والإعلامي أحمد موسى.

وفاة والد الإعلامي محمد الباز

وكان الدكتور محمد الباز، أعلن وفاة والده، فجر الاثنين الماضي، وكتب عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «كنت أرى وجهه كلما نظرت في مرآتي.. اليوم انكسرت مرآتي.. اليوم مات أبي».

وجرى تشيع جنازة والد الإعلامي محمد الباز، بعد صلاة ظهر الاثنين الماضي، من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه في قرية الزعاترة مركز الزرقا بدمياط.

تشييع جثمان والد الإعلامي محمد الباز

وشيّع أهالي قرية الزعاترة بمركز الزرقا بدمياط، جثمان الحاج عبدالحفيظ النادي الباز، والد الدكتور محمد الباز، بحضور عدد من الشخصيات العامة وقيادات محافظة دمياط.