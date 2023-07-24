«المهن السينمائية» تعزي الدكتور محمد الباز في وفاة والده

قدّمت نقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة، واجب العزاء للكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، في وفاة والده.

وفاة والد محمد الباز

وكان الدكتور محمد الباز، أعلن وفاة والده عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، حيث نشر صورة رفقة والده، وعلق عليها: «كنت أرى وجهه كلما نظرت في مرآتي، اليوم انكسرت مرآتي، اليوم مات أبي».

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعي والد محمد الباز

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، والد الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، قائلة: «للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء».