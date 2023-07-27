محمد الباز يعلن عن مكان عزاء والده

أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة «الدستور» ومقدم برنامج «آخر النهار»، إقامة عزاء والده الراحل اليوم الخميس بقاعة مسجد عمر مكرم، وقدم الشكر لكل من واساه في وفاة والده.

العزاء في مسجد عمر مكرم اليوم

وكتب الباز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالأمس: «غدا الخميس عزاء والدي في مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب إن شاء الله والشكر لدعمكم ومواساتكم».

وكتب الباز على «فيسبوك» أيضًا، معبرًا عن حزنه الشديد لفقدان والده «دفنته بيدي.. وقبل أن أخرج من قبره اعتقدت أنه سينتبه لي كما كان ينتبه كل مرة، ويقول: الله.. محمد.. عامل إيه يا حبيبي كويس؟، كنت أقبل رأسه ويديه وأقول له: أنا كويس طول ما أنت كويس، لم ينتبه هذه المرة.. وعجزت عن تطمينه على، أخذ مكانه فى قلبى الذى يسكن فيه، فى محاولة للاعتذار عن انشغالى عنه، وهو ما كان يسامحنى فيه بقلبه قبل عينيه».