وزير التنمية المحلية ونقيب الصحفيين والشوباشي في عزاء والد الإعلامي محمد الباز

تلقى الدكتور محمود الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، واجب العزاء في والده اليوم بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، والإعلامي الدكتور عمرو الليثي والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي ونخبة من الإعلاميين والصحفيين وأساتذة الإعلام والمسؤولين والشخصيات العامة.

وفاة والد الإعلامي محمد الباز

وكان الدكتور محمد الباز، أعلن وفاة والده، فجر الإثنين الماضي، وكتب عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «كنت أرى وجهه كلما نظرت في مرآتي.. اليوم انكسرت مرآتي.. اليوم مات أبي».

وجرى تشييع جنازة والد الإعلامي محمد الباز، بعد صلاة ظهر الإثنين الماضي، من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه في قرية الزعاترة مركز الزرقا بدمياط.

تشييع جثمان والد الإعلامي محمد الباز

وشيّع أهالي قرية الزعاترة بمركز الزرقا بدمياط، جثمان الحاج عبد الحفيظ النادي الباز، والد الدكتور محمد الباز، بحضور عدد من الشخصيات العامة وقيادات محافظة دمياط.