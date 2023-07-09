الإعلامي محمد الباز: السودان يشهد مأساة إنسانية.. وخسائر الحرب تتجاوز 1.5 مليار دولار يوميا

قال الإعلامي محمد الباز، إن من يتابع ما يحدث في السودان، يشعر بأن هناك حالة من التواطؤ الدولي، وكأن هناك رغبة في أن يتم تدمير السودان بشكل كامل، موضحًا أن مصر لم تنظر إلى حالة التواطؤ الدولي، وسيتم عقد قمة في القاهرة لدول جوار السودان، إذ أن دول جوار السودان تعاني من أضرار وخسائر بسبب الحرب.

السودان يشهد صراعا مسلحا بين الجيشين

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، المُذاع على قناة «النهار» أن السودان يشهد صراعًا مسلحًا بين جيش الدولة وميليشيات، متابعًا: العالم يجب أن ينحاز إلى استقرار السودان، الحرب مستمرة في السودان منذ أشهر.

الباز: لا أحد يهتم بالخسائر الإنسانية والاقتصادية في السودان

وأشار إلى أنه لا يوجد أحد مهتم بكم الخسائر الإنسانية والاقتصادية المترتبة على الحرب في السودان، موضحًا أن هناك بعض التقديرات تشير إلى أن خسائر الحرب في السودان تتجاوز يوميًا 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى المأساة الإنسانية التي يعيشها الناس في السودان.

وتابع: «المستشفيات دُمرت ومرضى الغسيل الكلوي يعانون وماتوا وجثثهم تعفنت» مؤكدًا أن من يقترب من المشهد بالسودان أكثر قد يُصاب بحالة من الفزع.