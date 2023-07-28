تحذير خطير من الأمم المتحدة.. ما عصر الغليان العالمي على كوكب الأرض؟

حذرت منظمة الأمم المتحدة من ارتفاع درجات الحرارة القياسية التي شهدها العالم، خلال شهر يوليو الجاري، إذ إنها قد تشير بشكل كبير إلى بدء «عصر الغليان العالمي».

تكشف «الوطن» عن ما هو عصر الغليان العالمي الذي وصل له كوكب الأرض، من ضمن الموضوعات التي تهم القارئ على مدار الـ24 ساعة.

عصر الغليان العالمي

قال أمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، إن موجات الحر القياسية التي تعرض لها نصف الكرة الأرضية الشمالي مرعبة للغاية، فهي تعتبر بداية عصر الغليان العالمي، موضحا أن عصر الاحتباس الحراري قد انتهى.

معلومات عن عصر الغليان العالمي

وأضاف «جوتيريش»، أن عصر الغليان العالمي، هو عبارة عن ارتفاع شديد في درجات الحرارة قد تصل إلى أعلى من 50 درجة مئوية في بعض الدول، وذلك نتيجة تغير المناخ الناجم عن الأعمال البشرية، معربا عن أن عصر الغليان العالمي بالنسبة لكوكب الأرض، فإنه بمثابة كارثة، بالإضافة إلي عصر الجليد المصغر المرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن شهر يوليو 2023 سيحطم الأرقام القياسية في جميع المجالات.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أشار «جوتيريش» إلي أن عصر الغليان العالمي، قد سيطر على بعض الدول بشكل كبير مثل دول أوروبا وأمريكا والصين والجزائر، متسببة في ارتفاع شديد في درجات الحرارة، وحرق الغابات، مما دفعت تلك الدول الي اتخاذ اجراءات احترازية لمواجهة هذا العصر من خلال تزويد المبردات وإعلان حالة التأهب القصوى.

وقال «جوتيريش»، إن عصر الغليان العالمي، قد يجعل من الصعب تنفس الهواء الحار مع تدهور المناخ الذي قد يزداد يوما بعد يوم.