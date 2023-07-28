مواعيد وأماكن مبادرة 100يوم صحة بفروع شركة مياه الشرب بالإسكندرية

أعلن المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن استمرار التعاون مع المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة استكمالا للخدمة التي تقدمها تقدمها الشركة للعاملين وأسرهم وللمواطنين في نطاق بباقي فروع الشركة و ذلك للتخفيف على المواطنين وعمال وموظفي الشركة بعد نجاح المرحلة الأولى من استقبال المبادرة بعدد من فروع الشركة وباقي الفروع هي محطة السيوف - فرع السيوف - فرع محرم بك- مجمع خدمات كوم الدكة - محطة شرقي.

مواعيد الكشف

وأوضح المهندس أحمد جابر أنه تم تحديد مواعيد الكشف على المترددين على مباردة

100 يوم صحة بالـ5 فروع المتبقية كالتالي

1- فرع السيوف يوم السبت 2023/7/29

2- محطة السيوف من الأحد 2023/7/30 يوليو حتي الخميس 2023/8/3

3- فرع محرم بك من السبت 2023/7/29 وحتي الأحد 2023/7/30

4- مجمع خدمات كوم الدكة من الإثنين 2023/7/31 وحتي الثلاثاء 2023/8/1

5- محطة شرقي الأربعاء 2023/8/2 إلى الخميس 2023/8/3

التخصصات الطبية بالمبادرة

وأشار رئيس شركة مياة الشرب بالإسكندرية أن الكشف متاح للعاملين بالشركة وأسرهم وللجمهور المحيط بفروع الشركة التي تستقبل الفريق الطبي لمبادرة 100 يوم صحة وتشمل التخصصات الطبية الآتية:

1- الكشف المبكر عن الأورام السرطانية سرطان الثدي و سرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان عنق الرحم.

2- تحليل وظائف الكلى.

3- تحليل سكر

- قياس ضغط.

4- قياس الطول والوزن وحساب كتلة الوزن.