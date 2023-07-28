وفاة شاب بأزمة قلبية خلال حفل خطوبته في بورسعيد

لقي شاب مصرعه أثناء حفل خطوبته في الساعة الأولي من صباح اليوم في بورسعيد حيث شعر بأزمة قلبية مفاجئة وسقط أرضا أمام خطيبته والأهالي.

أثار حادث وفاة الشاب «سعيد خالد السعيد محمد إسماعيل» حزنا عل صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في بورسعيد بعد أن تحول الفرح إلى عزاء وتبادل الأهالي عبارات العزاء على صفحات الفيس بوك.

وفاة عريس في قاعة الفرح

وأكد البعض أن صهيب شاب بورسعيدي كانت خطوبته مساء الخميس وكان يرقص وسط أهله وأصدقائه وفجأة توفي وهو يضحك ومبسوط في قاعة الفرح.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطار من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة، يفيد بوفاة عريس خلال حفل خطوبته حيث أنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام، سعيد خالد السعيد محمد إسماعيل 22 سنة مصاب بهبوط حاد في عضلة القلب وتوفي في الحال أثناء تقديم الإسعافات الأولية لهم وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة.

إجراء التحريات الأولية

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الحادث أن العريس كان في حفل خطوبته القاعة الفرنسية بحي الشرق وأثناء الاحتفال شعر بهبوط حاد في القلب وسقط أرضا ونقله الأهالي عن طريق استدعاء سيارة الإسعاف إلى المستشفى لكنه توفي في الحال نتيبجة هبوط في عضلة القلب.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي ملابسات الحادث وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.