وفاة عريس جديد بأزمة قلبية أثناء عمله بالشرقية.. زفافه كان من 10 أيام

شارك منذ أسبوعين أو أقل حفل زفافه وفرحته مع أهله وأبناء قريته بمحافظة الشرقية وسط معارفه وأصدقائه، مبتهجا سعيدا بعروسه التي ظلت تحلم معه بحياة جديدة في عش زوجية، إلا أنه فارق الحياة على إثر أزمة قلبية أثناء عمله، تاركا تلك العروس أرملة.

وفاة شاب 30 عام عريس منذ أيام:

وعمّ الحزن أرجاء قرية الخيس التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، جراء تداول خبر وفاة الشاب محمود عبد القادر البالغ من العمر 30 عاما، ووفق حديث صديق شقيقه وأحد أبناء قريته أحمد محمد أن الزوج الراحل احتفال قبل 10 أيام بزفافه في القرية وسط الأهل والأقارب والأصدقاء، لافتا إلى أنه يعمل سائق ميكروباص في إحدى الشركات بنطاق مدينة العاشر من رمضان بالشرقية.

عريس شاب مات فجأة دون مرض:

ويضيف الشاب أن العريس الراحل تزوج في الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري وانقطع عن العمل لقضاء إجازة العُرس نحو أسبوع أو أكثر، لافتا إلى أنّ اليوم هو أول يوم عمل له بعد انتهاء الإجازة، معلقا: «سلّمت عليه النهاردة الصبح وهو رايح يوصّل الوردية للشركة وكان زي الفل وباركتله وكنت بقوله يا عريس، ورجع النهاردة راح يجيب العمال لكنه توفى بأزمة قلبية وطلع السر الإلهي».. حسب تعليقه.

زوجته ترملت بعد أسبوعين زواج:

ويضيف الشاب أحمد من قرية الراحل أن الركاب من الشباب بالوردية وزملاء العريس الفقيد حاولوا إنقاذه وإغاثته وهرعوا به إلى أقرب مستشفى لتقديم الإسعافات الطبية له إلا أنه فارق الحياة دون مقدمات، معلقا: «ربنا يصبر والدته وأهله وزوجته».. حسب تعليقه.

التصريح بدفن عريس توفى فجأة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت بلاغا من الشركة التي يعمل بها الشاب الفقيد والمستشفى الذي استقبلته بوفاته جراء أزمة قلبية، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لبيان أسباب الوفاة، فيما اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم التصريح بالدفن وتسلم الأهل جثمان الشاب العريس الفقيد.

تشييع جنازة عريس توفى فجأة بالشرقية:

وشيع العشرات من أهالي قرية الخيس بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية جنازة العريس الفقيد في مشهد جنائزي مهيب داعين الله له بالرحمة والعفو والمغفرة سائلين الله لأهله وزوجته الصبر والسلوان.