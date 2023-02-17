تفاصيل مأساوية في حادث وفاة عريس الدقهلية وحماته.. والده كان منتظره بمحل الذهب

اتشحت قرية طنبول الكبرى التابعة لمحافظة الدقهلية بالسواد حزنًا على وفاة عريس إثر محاولته إنقاذ أهله وحماته من الغرق في انقلاب سيارة داخل ترعة مياه، حيث كان العريس محمد في طريقه إلى شراء «الشبكة» من مدينة السنبلاوين قبل خطوبته بيوم لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تحول الفرح إلى حزن وبكاء عندما انقلبت السيارة في ترعة، وتوفي صعقا بالكهرباء.

بكاء وعويل وصدمة على الوجوه

لحظات من الصمت عاشها «رضا حسن» خال عريس الدقهلية أثناء تصريحاته لـ«الوطن»: «كنت موجودًا في البيت ومارحتش معاهم، واتفاجئت بخبر على الفيس يتحدث عن وقوع حادثة كبيرة حصلت في زفة عريس»، ليسرع بالتواصل مع أقاربه لمعرفة تفاصيل الحادث.

وتوجه «رضا حسن» صاحب 58 عاما برفقة أقاربه إلى مستشفى السنبلاوين المركزي، بعد أن علموا بوفاة حماة العريس إثر الحادث الأليم، إلا أنهم فوجئوا داخل المستشفى بخبر وفاة العريس أيضًا: «كنا فاكرن أن حماته بس اللي ماتت.. لكن لما وصلنا المستشفى، لقينا بيقولوا محمد كمان مات»، في صدمة سيطرة على وجوه الجميع.

العريس راجع من الخارج ليخطب ويعود

وأوضح «رضا» أن محمد كان في الخارج يعمل، وقرر النزول إلى مصر منذ 6 أشهر من أجل إتمام خطبته، وكان يستعد بعد الخطوبة للسفر مرة أخرى من أجل التجهيز لمنزله وأمور الزفاف، إلاً أن القدر لم يسعفه.

واستكمل«رضا» أن والده كان في انتظار العريس داخل محل الذهب: «كان موجودا في انتظارهم، لكن والدته كانت في البلد، كانت بتزور أقاربها في المقابر»، وعندما علمت بالخبر فقدت وعيها، وغير قادرة على تصديق الأمر حتى الآن.

تفاصيل حادث عريس الدقهلية

ووقع حادث مروع مساء الخميس في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لقي فيه عريس وحماته مصرعهما وأصيب 7 آخرين حال توجههم لشراء الشبكة عندما انقلبت سيارة الأهل في ترعة مياه وحاول العريس إنقاذها لكنه توفى صعقًا بالكهرباء.