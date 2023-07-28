إسقاط طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو

قال عمدة «موسكو»، سيرجي سوبيانين، عبر «تليجرام»، إن قوات وزارة الدفاع أسقطت طائرة مسيرة حاولت مهاجمة العاصمة الروسية، ولم تقع إصابات أو أضرار، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، فجر اليوم الجمعة.

أوكرانيا ترد على روسيا

وكانت السلطات الأوكرانية، توعدت في وقت سابق، من الشهر الجاري، روسيا بالرد على هجوم بالصواريخ على مدينة «أوديسا» الواقعة جنوب أوكرانيا.

إحباط هجوم على روسيا

وفي فجر يوم 24 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط هجوم وصفته بالإرهابي، على «موسكو»، وقالت في بيان، إن القوات أسقطت مسيرتين أوكرانيتين.