«الدفاع الروسية»: إحباط محاولة أوكرانيا تنفيذ هجوم على موسكو بمسيرتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم، إحباط محاولة أوكرانيا تنفيذ هجوم، وصفته بالإرهابي، على منشآت في العاصمة «موسكو» بطائرتين مسيريتين، تم تدميرهما، دون وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، إن طائرات بدون طيار «مسيرات»، قصفت مبنيين غير سكنيين في العاصمة، دون وقوع أضرار جسيمة أو إصابات، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى أن الهجوم وقع في حوالي الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي «04:00 فجرا بتوقيت القاهرة».

وفتحت لجنة التحقيق الروسية، قضية جنائية في مقتل مراسل وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، روستيسلاف جورافليف، نتيجة استهداف القوات الأوكرانية بالقنابل العنقودية لمجموعة صحفيين روس في «مقاطعة زابوريجيا»، فيما حصل المراسل على وسام الشجاعة والبطولة بعد وفاته.

أسر 31 جنديا من القوات الأوكرانية

أشار قائد مجموعة «الوسط» بالجيش الروسي، الفريق أندريه موردفيتشيف، عن أسر 31 جنديا من القوات الأوكرانية خلال يوم واحد، مضيفا في مقابلة على قناة «روسيا 1»، إن الكثير من الجنود الاوكران يطلبون ألا تعيدهم روسيا إلى أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن بلاده قد تنال عضوية في حلف شمال الأطلسي «الناتو» في القمة المقبلة في واشنطن صيف 2024، وأقر المسؤول العسكري الأوكراني، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، بأن «كييف» لن تكون قادرة على الانضمام إلى التكتل العسكري إلا بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية.