تفاصيل الهجوم على «موسكو».. مسيرتان بدون طيار والدفاع الروسية تحبطه

شهدت العاصمة الروسية «موسكو» في حوالي الساعة الـ4 فجرا بالتوقيت المحلي «04:00 فجرا بتوقيت القاهرة»، هجوما بطائرات بدون طيار، استهدفت مبنييين في المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت وسائل إعلام روسية، إن انفجارات دوت في العاصمة «موسكو»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ونشرت الحكومة الروسية، ووسائل إعلام، تفاصيل الهجوم على العاصمة «موسكو»، وأشارت وزارة الدفاع، إلى إحباط هجوم وصفته بالإرهابي، على عاصمة البلاد «موسكو»، مشيرة في بيان، إلى إسقاط مسيرتين أوكرانيتين.

وأوضحت الدفاع الروسية، أن محاولة من الحكومة الأوكرانية، لتنفيذ هجوم «إرهابي» بواسطة طائرتين بدون طيار «مسيرتين»، على أهداف في «موسكو»، مضيفة أنه عن طريق وسائل الحرب الإلكترونية، تم التصدي للطائرتين دون وقوع أضرار جسيمة أو إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت لقطات متداولة عبر واقع التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد من أحد المباني.ونقلت وسائل إعلام روسية عن شهود عيان، قولهم إن صوتا لمسيرة سمع في السماء فوق كومسومولسكي وبعد بضع دقائق وقع انفجار، مشيرة إلى أضرار مادية

وأمس الأحد، توعدت «كييف»، «موسكو»،بالرد على هجوم ليلي عنيف بالصواريخ على مدينة «أوديسا» جنوب أوكرانيا، أسفر عن مقتل شخصين وتضرر كاتدرائية «التجلي» التاريخية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

Video showing the first few moments after drone supposedly hit a high rise building in Likhachev Street, Moscow region about 15 min ago.



Debris can be seen falling along with plumes of smoke. pic.twitter.com/xwmSwHK4cD