صحفي نيجري: لا يمكننا التأكد من سلامة الرئيس والجيش أيد الانقلاب

أكد الكاتب الصحفي النيجري «سيدي حبيب الله»، أن جيش النيجر أعلن تأييده لقائد الحرس الجمهوري الرئاسي الذي أعلن احتجاز رئيس الجمهورية محمد بازوم، مشيرًا إلى وجود أطراف مؤيدة داخل الجيش لهذه العملية الانقلابية عكس ما ذكر الجيش من قبل أنه مستعد للزحف ضد الانقلابيين، مشددًا على أنه لا أحد يمكن أن يؤكد صحة وسلامة الرئيس محمد بازوم معربًا عن أمله في أن يكون بصحة جيدة.

الجيش كان على علم بهذه العملية الانقلابية

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الجيش يقف نوعًا ما مع العملية العسكرية غير المقبولة لافتًا إلى أن غالبية شعب النيجر يرجح بأن الجيش كان على علم بهذه العملية الانقلابية.

وأشار أن شعب النيجر تيقن من أن جزءً كبيرًا من الجيش يقف خلف هذه العملية الانقلابية مؤكدًا أنه من المستحيل أن يفشل هذا الانقلاب نظرًا لسيطرة الجيش الكاملة على المراكز الحكومية الكبيرة والعاصمة وقدم بيانات عبر التلفزيون تؤيد الانقلاب، متسائلا عمن سيقود المرحلة الانتقالية.

ولفت إلى قائد التمرد ذهب لرئيس الجمهورية وعرض عليه وثيقة استقالة عن منصبه ولكن رفض بازوم التوقيع على استقالته.