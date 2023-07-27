وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، صباح اليوم، اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى على شكل مجموعات، في ذكرى ما يسمونه «خراب الهيكل» المزعوم من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته.

اقتحام آلاف المستوطنين ساحة البراق

ومنذ ساعات الفجر، اقتحم آلاف المستوطنين ساحة البراق، ونفّذوا جولات استفزازية بأزقة القدس القديمة، فيما احتشد المئات منهم قبالة باب المغاربة قبيل اقتحام الأقصى، تلبية لدعوة الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى.

وفي ساعات متأخرة من الليل وفجر الخميس، أدت مجموعات من المستوطنين طقوسا تلمودية في البلدة القديمة، وعند إحدى بوابات المسجد الأقصى.

شرطة الاحتلال توفر الحراسة لمقتحمي المسجد الأقصى

وبات عشرات المستوطنين من جماعة ما تسمى «العودة إلى جبل الهيكل» ليلتهم عند مدخل باب المغاربة لتنفيذ الاقتحامات الجماعية للأقصى.

وعمدت شرطة الاحتلال إلى نشر عناصر الوحدات الخاصة في باحات الأقصى لتوفير الحراسة للمقتحمين، وكذلك لإبعاد الفلسطينيين عن مسار الاقتحامات.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى.