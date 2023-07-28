انهيار عقار مكون من طابقين في المنشية بالإسكندرية دون خسائر بشرية

شهدت منطقة المنشية التابعة لحي الجمرك بالإسكندرية، انهيار عقار مكون من طابقين صباح اليوم، دون خسائر بشرية، وانتقلت قوات الدفاع المدني وقسم شرطة المنشية وحي الجمرك لمكان الواقعة، وجرى فرض كردون أمني حفاظا على أرواح المواطنين.

انهيار منزل مكون من طابقين

وقالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن انهيار المنزل رقم 31 زاوية جميعي متفرع من شارع النصر بمنطقة المنشية، ومكون من طابقين، حدث من الداخل، ولم تسفر عنه خسائر بشرية، والمنزل قديم ومتهالك وصادر له قرار هدم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ومحرر محضر مخالفة من قبل لمالك العقار لعدم تنفيذ قرار الهدم، ولم يتقدم صاحب العقار للحصول على ترخيص هدم من حي الجمرك.

سرعة تنفيذ قرار الهدم

وأوضحت رئيس حي الجمرك، أنه تم مخاطبة قسم شرطة المنشية للتنبيه على مالكي وشاغلي العقار بسرعة تنفيذ قرار الهدم الصادر للعقار بعد الحصول على الترخيص اللازم، والتنبيه على شاغليه بالإخلاء الفوري والإداري، وسرعة التنفيذ وتحميلهم كافة المسئولية الجنائية حيال عدم التنفيذ، وتم مخاطبة إدارة المرور لوضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على المارة، وتم إبلاغ النيابة والجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حول الحادث.