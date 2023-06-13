تنفيذ 4 قرارات إزالة في إطار الموجة 21 بالسويس

شهد حي الجناين بمحافظة السويس اليوم، حملة مكبرة في إطار مواصلة أعمال الموجة 21، لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، برئاسة اللواء أحمد شاكر رئيس الحي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة.

وأعلن الجهاز التنفيذي لحي الجناين في محافظة السويس، تنفيذ الأجهزة المعنية، حملة إزالة مكبرة، استهدفت المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، في إطار تنفيذ الموجة رقم 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية والمباني المخالفة، التي صدر لها قرارات إزالة.

وجرى تنفيذ 4 قرارات إزالة تعديات على أراضي أملاك دولة بمنطقة شندورة بنطاق حي الجناين بالسويس، وكذلك مخالفات البناء الصادر لها قرارات إزالة.

متابعة ميدانية من القيادات التنفيذية والأمنية

وأشار بيان حي الجناين، إلى أن تنفيذ قرارات الإزالة، تم بمتابعة ميدانية من اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب سراج السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد محمد شاكر والجهاز المعاون، لافتاً إلى أنه جرى تنفيذ أعمال الحملة، في ظل أعمال التأمين، بقيادة اللواء مساعد مدير أمن السويس للأمن العام، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

استرداد 1100 مترمربع من أملاك الدولة

وأوضح البيان، أن حملة الإزالات تمت بنجاح وأسفرت عن تنفيذ 4 قرارات لإزالة تعديات بالبناء المخالف، والصادر له قرارات إزالة، واستردت مساحة 1100م من الأراضي، وإزالة أسوار بالطوب الدبش مخالفة وصدر لها قرارات إزالة متعدين على أملاك الدولة بمنطقة شندورة بحي الجناين.