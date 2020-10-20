7 إجراءات للحصول على قرار هدم لمنشآت آيلة للسقوط

تتصدر قضية البناء الساحة المصرية هذه الأيام، فيتجه الكثيرون إلى تقنين عقاراتهم، وفي حالة عدم السلامة الفنية للعقار وتشكيله خطرا على حياة السكان يلجأ البعض لهدم العقار وإزالته.

وأعلنت محافظة الجيزة 7 إجراءات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على قرار هدم لمنشآت آيلة للسقوط بوحدات الإدارة المحلية التابعة "مركز/مدينة/الأحياء/القرى".

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومى للمالك مقدم طلب الترخيص.

- قرار نهائي بالهدم والصادر من الجهة الإدارية طبقا للمادتين 90,92 من القانون.

- تقرير من مهندس إنشائي خبرته لا تقل عن سبع سنوات موضحا به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم والاحتياطات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت المجاورة.

شروط الحصول على الخدمة

• مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

• ان يكون العقار غير مدرج فى كشوف حصر المبانى المحظور هدمها.

إجراءات المواطن

الخطوة الأولى: ملء النموذج الخاص بالخدمة.

الخطوة الثانية: تقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها.

الخطوة الثالثة: سداد رسم الفحص.

الخطوة الرابعة: بعد فحص الإدارة المختصة يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.

الخطوة الخامسة: اعتماد الرخصة موضوع الخدمة.

الخطوة السادسة: تسديد الرسوم بالخزينة المختصة.

الخطوة السابعة: استلام الرخصة لبدء العمل بها.

التكلفة

رسم فحص 20 جنيها + رسم إصدار 200 جنيه لكل دور بحد أقصى 1000 جنيه (يزيد هذا الرسم 3% سنويا اعتبارا من فبراير 2009) + تأمين 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب ترخيصها + دمغات هندسية 1.5 في الألف من قيمة الأعمال المقدمة بواقع 4.5 في الألف عن الثلاث نسخ من الرسومات الهندسية + رسم موارد 10 قروش + ضريبة نوعية 60 جنيها.

وشهدت محافظة الجيزة دخول 68 مدرسة جديدة وتوسعات الخدمة خلال الفصل الدراسي الأول فقط بتكلفة 601 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جارٍ تجهيز عدد من المدارس الأخرى لدخولها الخدمة بالفترات المقبلة والتي ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ أعمال الصيانة للديسكات والنوافذ والأبواب ودورات المياه بكافة المدارس على مستوى المحافظة.