تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على أراضي الدولة بكفر الشيخ

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ21، وتنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات علي أراضي الدولة في بلطيم

وترأس الحملة، اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بمشاركة اللواء عبد الحليم فايد، مساعد مدير أمن كفرالشيخ، والعميد محمد أبو الخير، مفتش المباحث لفرقة الحامول، والعميد أحمد ثروت، مأمور المركز، والرائد محمد عماد، رئيس المباحث، ونائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، ونائب رئيس المدينة لشئون القري، ومدير قسم الإزالات بالمركز، ورؤساء القرى التي تمت بها الإزالة، ومسئول القسم الهندسي والحملة الميكانيكية بالوحدة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات على مساحة 4620 متر تقريباً عبارة عن تعدٍ بالبناء على أرض أملاك الدولة، ومن ضمنهم حاله إزالة لسور بناء بدون ترخيص بقرية السبايعة تابع لقرية الساحل القبلي، و9 حالات تابع قرية بر بحري.

متابعة المستمرة للأراضي المستردة

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.