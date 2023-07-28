«الأزهر العالمي للفتوى» يوضح فضل صيام يوم عاشوراء

يحرص الكثير من المسلمين على صيام عاشوراء، ذلك اليوم المبارك، محاولين استغلاله بشكل أمثل والخروج منه بأكبر حصيلة من الأعمال الصالحة، ولكن قد لا يعلم البعض فضل صيام يوم عاشوراء.

فضل صيام يوم عاشوراء

وبشأن فضل صيام يوم عاشوراء، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن النبي صلى الله عليه وسلم، سن صيام يوم عاشوراء، خاصة أن هذا اليوم يكفر السيئات ويزيد الحسنات، مستشهدا بقول النبي، فعن أَبِي قتادةَ رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله ﷺ قَالَ: «صَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ» [أخرجه النسائي].

تعرف على فضل صيام يوم عاشوراء

واستكمالا للحديث عن فضل صيام يوم عاشوراء، أوضح «العالمي للفتوى»، أنه يُستحب صيام يوم التاسع من محرم مع عاشوراء، لقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ». [أخرجه مسلم].

الأزهر يوضح فضل صيام يوم عاشوراء

واستشهد المركز بشأن فضل صيام يوم عاشوراء، بما ورد عن ابن عباس، رضي اللَّهُ عنهما، قال: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ» [أخرجه البخاري].

وتابع أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب: «إفراد يوم عاشوراء بالصوم، صيامه وصيام يوم قبله أو يوم بعده».