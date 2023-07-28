فحص السائقين والعاملين بمجلس مدينة نبروه ضمن حملة «100 يوم صحة»

أكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم تفعيل مبادرة 100 يوم صحة للعاملين بالحملة الميكانيكية في مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبالتنسيق مع محافظة الدقهلية ورئاسة مجلس المدينة.

فحص السائقين والعاملين في حملة 100 يوم صحة

وكشف المهندس محمد البسيوني، رئيس مجلس مدينة نبروه، في بيان، أنه تم فحص السائقين والعاملين والعمال في الحملة الميكانيكية لرئاسة مركز المدينة، وشملت الحملة قياس ضغط الدم وقياس سكر تراكمي وعشوائي وقياس الدهون الثلاثية والاعتلال الكلوي، وتم مطالعة نتائج الفحص وتوقيع الكشف الطبي على الحالات التي تطلب فحصا إكلينيكيا، وكذلك تم تحويل الحالات المستحقة لمستوى علاجي أعلى وفحوصات شاملة إلى مستشفى نبروه المركزي من خلال لجنة الإحالة بين الإدارة والمستشفى.

تقديم خدمات طبية شاملة للمواطنين

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الهدف من حملة 100 يوم صحة هو تقديم خدمات طبية شاملة للمواطنين، وتوعيتهم سواء للمرأة أو الطفل أو الأسرة بشكل كامل، وعمل اللازم، وتحويل الحالات الطارئة للمستشفيات التابعة لهم من خلال تقليل قوائم الانتظار، وتقديم خدمات صحية وصحة إنجابية وتوعية.