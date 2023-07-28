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«التنمية المحلية»: حملة «100 يوم صحة» تواصل تقديم خدماتها بأسيوط والبحيرة

كتب:

وائل فايز
09:27 ص | الجمعة 28 يوليو 2023
استمرار مبادرة 100يوم صحة

استمرار مبادرة 100يوم صحة

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية في المحافظات بالمتابعة الميدانية لحملة 100 يوم صحة وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

عمليات جراحية مجانية 

وتلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود تنفيذ حملة 100 يوم صحة بمحافظتي أسيوط والبحيرة، أفاد بمواصلة إجراء عمليات جراحية للمرضى مجاناً كل يوم جمعة أسبوعيًا بمستشفيات منفلوط المركزي والقوصية المركزي وديروط المركزي في تخصصات «الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد»، علاوة على انطلاق فرق طبية ثابتة ومتنقلة تحت شعار «معاك من أول يوم»، للوصول إلى الأسر كافة في المراكز والأحياء.

استمرار المبادرة حتى أول أكتوبر 

وأشارت محافظة أسيوط في التقرير إلى استمرار حملة 100 يوم صحة حتى أول أكتوبر مع إطلاق قوافل الكشف الطبي على المواطنين وإجراء التحاليل المختلفة مجانا.

وفى محافظة البحيرة، شهدت المحافظة ندوة توعوية في إطار حملة 100 يوم صحة والتعريف بقانون الطفل وكيفية رصد حالات الأطفال المعرضين للخطر وأيضا مخاطر ختان الاناث وعمالة الاطفال ومواجهة التنمر الذي يعد ظاهرة اجتماعية مرفوضة شكلا وموضوعا لتوعية المواطنين بالمخاطر وكيفية تفاديها.

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التنمية المحلية: فرق ثابتة ومتحركة لحملة «100 يوم صحة» في بني سويف والمنوفية
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.