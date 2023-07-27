محفظة قرآن: الطفل الألدغ اعتاد على سماع الكلام بطريقة خاطئة

قالت رانيا الوكيل، محفظة القرآن الكريم، إن حفظ القرآن الكريم للأطفال يكون بالتدريج، مشيرةً إلى أن الطفل أول شيء يكتسبه هو تعلم الكلام المضبوط والنطق الصحيح.

تعليم الطفل مهارة الكلام والنطق الصحيح ومخارج الحروف

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس، أن هناك البعض ممن يحفظ أبنائهم القرآن ينطق بعض الألفاظ بطريقة غير صحيحة ثم يرددها عدة مرات بنفس الطريقة دون النطق الصحيح، ثم يدعون بأن الطفل ألدغ، مؤكدةً أن الطفل ليس لديه أي مشاكل ولكنه تعود على هذا النطق بعد سماعها بطريقة خاطئة، فأول الأمر يجب تعليم الطفل مهارة الكلام والنطق الصحيح ومخارج الحروف الصحيحة الطبيعية.

وأوضحت أنه عقب تعلم الطفل القراءة الصحيحة نبدأ في استخدام التركيز بالتدريج كمهارة مهمة في الحفظ، لافتةً إلى أنها تستخدم أكثر من حاسة لدى الطفل للتعلم والحفظ.