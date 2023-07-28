ترقبوا نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على موقع «الوطن»

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع «الوطن»، عقب اعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال ساعات قليلة، وإعلان قائمة الأوائل لطلاب الشعبة العلمية «علمي علوم وعلمي رياضة» وطلاب الشعبة الأدبية، والذي أكد أن النتيجة ستكون مُبشرة.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الوطن:

- الدخول إلى موقع الوطن.

- يسجل الطالب الاسم رباعياً.

- يسجل الطالب رقم الجلوس.

- يختار الطالب الشعبة.

- يكتب الطالب البريد الإلكتروني.

- يكتب الطالب رقم الهاتف الخاص به.

- يختار الطالب المحافظة.

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة

- نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3%

- 91.1 % نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا لطلاب شعبة علمي علوم في الثانوية العامة.

- 88.5 % نسبة النجاح في الرياضيات التطبيقية لطلاب شعبة علمي رياضة.

- 93.9 % نسبة النجاح في مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- 88.9% نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة.

- 90.2% نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- 91.6% نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- 91% نسبة النجاح في امتحان الفيزياء لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة.

تفاصيل الحافز الرياضي في نتيجة الثانوية العامة

- إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحافز الرياضي 828 طالباً.

- إجمالي الحاصلين على الحافز الرياضي في الألعاب الفردية يبلغ 424 طالباً.

- عدد الطلاب المستفيدين من الحافز الرياضي في الألعاب الفردية 243.

- عدد الطالبات المستفيدين من الحافز الرياضي في الألعاب الفردية 181.

- إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضي في الألعاب الجماعية 404.

- إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضي في الألعاب الجماعية من الذكور 215.

- إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضي في الألعاب الجماعية من الفتيات 189.

الألعاب التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي ببطولات الجمهورية

- الألعاب الفردية تشمل:

* السباحة

* تنس الطاولة

* التنس الأرضي

* الجمباز الفني

* السلاح والدراجات

* الغطس

* الكاراتيه

* التايكوندو

* ألعاب القوى

* الجودو

* الملاكمة

* المصارعة

- الألعاب الجماعية تتمثل في:

* كرة السلة

* كرة القدم

* كرة اليد

* كرة الطائرة.

درجات الحافز الرياضي تضاف إلى المجموع الكلي بنتيجة الثانوية العامة طبقا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان سابق لها.