معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم جميع المديريات التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيجري إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الأسبوع المقبل في بداية شهر أغسطس، إذ يجري معرفة نتيجة الثانوية العامة بالاسم في جميع المديريات التعليمية من خلال رابط محدد من قبل الوزارة، بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وإعلانها في مؤتمر صحفي.

معرفة نتيجة الثانوية العامة بالاسم في المديريات التعليمية

وأوضحت الوزارة أنه يجري الانتهاء من نتيجة الثانوية العامة ورفعها على موقع الوزارة من أجل إتاحتها للطلاب الأسبوع المقبل في بداية شهر أغسطس، ويمكن للطلاب معرفة والحصول على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من جميع المديريات التعليمية.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

ويرغب الكثير من الطلاب في الحصول على نتيجة الثانوية العامة، إذ يمكن الحصول على النتيجة من جميع مديريات التربية والتعليم من خلال موقع الوزارة أو من خلال جريدة «الوطن» عن طريق الدخول على الرابط المحدد من هـنـا وتسجيل البيانات التالية:

- رقم الجلوس

- اسم الطالب.

- البريد الإلكتروني.

- المحافظة.

- الشعبة.

- الضغط على التسجيل.

امتحانات الثانوية العامة في الدقهلية

وكانت امتحانات الثانوية العامة بدأت يوم الاثنين 12 يونيو واستمرت حتى يوم الخميس 13 يوليو، وأدى بها نحو 783 ألفا و52 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية في جميع مديريات التربية والتعليم في محافظات مصر.