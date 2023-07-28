نتيجة الثانوية العامة 2023 بقنا بالاسم ورقم الجلوس.. تظهر الساعات المقبلة

ساعات قليلة وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 قنا بالاسم ورقم الجلوس، وذلك عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، على أن يتم إعلان أسماء العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية أولا، ثم نتيجة بقية الطلبة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بقنا بالاسم ورقم الجلوس

وقال مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، إن نتيجة الثانوية العامة 2023 بمحافظة قنا برقم الجلوس، ستكون متاحة لجميع طلاب الثانوية العامة في محافظة قنا إلكترونيا عقب إعلانها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا السبت على أعلى تقدير.

وتابع المصدر، أنه يمكن حصول طلاب القسم العلمي والقسم الأدبي على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال المدارس ورقيا بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد يوم أو اثنين من إعلانها رسميا.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بمحافظة قنا

وتتيح «الوطن» رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر هذا الرابط من هنــا، الموجود على بوابة الوطن.

أوائل الثانوية العامة 2023 بمحافظة قنا

وأكد المصدر أن أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في قنا بالشعبة العلمي والشعبة الأدبي، سيتم إعلانها عقب اعتمادها، لافتا إلى أن المديرية تأمل أن يكون أبناء المحافظة ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية.