تُتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 على تابلت الطلاب برقم الجلوس في 3 خطوات، عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، كما ستكون متاحة أيضاً على موقع الوطن الإلكتروني، مجاناً، في إطار الدور الخدمي والتربوي والتعليمي لجريدة الوطن.

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من على تابلت الطلاب، والذي تسلمه من وزارة التربية والتعليم، وأتاحت عليه المقررات الدراسية خلال فترة الدراسة، فضلاً عن المنصات التعليمية المتنوعة التي وفرت شرحاً مُبسطاً للمقررات الدراسية بالتفصيل وفق خطة الوزارة في التركيز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من تابلت الطلاب

- الدخول على الرابط الذي ستوفره وزارة التربية والتعليم.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر بحث.

- يحصل الطالب على النتيجة شاملة جميع الدرجات التي حصل عليها في المقررات الدراسية، كالتاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع إذا كان في الشعبة الأدبية، والرياضيات إذا كان في الشعبة العلمية «رياضة»، والجيولوجيا والعلوم البيئية والأحياء إذا كان في شعبة علمي علوم، كما تشتمل المواد العلمية على الفيزياء والكيمياء، وتتضمن المواد الأساسية كاللغة العربية والأجنبية الأولى والثانية.

هنا يجب أن يكون تابلت طالب الثانوية العامة موصل بالإنترنت، حتى يتثنى له الدخول على موقع نتيجة الثانوية العامة، ويجب على الطالب كتابة البيانات بدقة كرقم الجلوس.

ما يجب فعله بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

وفي سياق متصل، وجه الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان، نصائح مهمة للطلاب وأولياء الأمور بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة، مشدداً على تشجيع الآباء للأبناء على اتخاذ قرار استكمال الدراسة الجامعية بأنفسهم والتهيئة النفسية للطالب لاختيار الكلية التي تناسب ميوله وقدراته واستعداداته، وعدم الضغط عليه لاختيار كلية ما قد لا تتناسب مع قدراته واستعداداته.

وشدد الدكتور أحمد عبدالرشيد في حديثه لـ«الوطن»، على ضرورة توجيه الطالب بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بأنه ليست هناك كليات قمة، وترسيخ مبدأ أن كلية القمة هي التي يتفوق فيها الطالب عقب الالتحاق بها، فالعبرة ليست باسم الكلية قبل الالتحاق بها ولكنها بنوعية ومستوى الخريج عند تخرجه.