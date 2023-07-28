السيسي: وثائق القمة ستثبت عمق العلاقات والروابط بين روسيا وأفريقيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الوثائق التي ستصدر عن القمة الروسية الأفريقية اليوم تثبت وبحق عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط المهمة، التي تجمع دولنا الإفريقية بالجانب الروسي، فضلًا عن الآفاق الواسعة؛ لتعزيز العلاقات القائمة بيننا لا سيما في المجالات محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز السلم والأمن ومكافحة مهدداته.

وأضاف السيسي، في كلمته ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية، التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «إلى جانب تفعيل مسارات التنمية الاقتصادية، بالتركيز على قطاعات البنية التحتية والتصنيع الزراعي والتحول الصناعي، بالاستفادة من التكنولوجيا الروسية، هذا بالإضافة لتعزيز الصلات الثقافية والروابط التاريخية بين شعوبنا».